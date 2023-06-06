Події

08:11 06.06.2023

Сили оборони ліквідували 800 окупантів, 1 вертоліт, 35 крилатих ракет, 23 БПЛА, 36 артилерійських систем, 12 танків, 20 бронемашин противника

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Сили оборони ліквідували 800 окупантів, 1 вертоліт, 35 крилатих ракет, 23 БПЛА, 36 артилерійських систем, 12 танків, 20 бронемашин противника

Сили оборони ліквідували 800 окупантів, 1 вертоліт, 35 крилатих ракет, 23 БПЛА, 36 артилерійських систем, 12 танків, 20 бронемашин противника, 25 од. автомобільної та спецтехніки, 2 засоби ППО, 6 од. РСЗВ, повідомляє Генштаб Збройних сил України в ранковому зведенні у вівторок.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 211150 (+800) осіб ліквідовано, танків - 3860 (+12) од, бойових броньованих машин - 7543 (+20) од, артилерійських систем - 3603 (+36) од, РСЗВ - 590 (+6) од, засобів ППО - 351 (+2) од, літаків - 313 (+0) од, гелікоптерів - 299 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3212 (+23), крилаті ракети - 1171 (+35), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6332 (+20) од, спеціальна техніка - 489 (+5)", - зазначено в повідомленні Генштабу.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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