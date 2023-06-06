ПС ЗС України ліквідували 35 із 35 запущених крилатих ракет

У ніч на вівторок російські окупанти атакували Україну 35-ма крилатими ракетами, всі з яких були збиті Повітряними силами України.

"Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено всі 35 крилатих ракет", - ідеться в повідомленні в телеграмі у вівторок уранці.

"Вночі 6-го червня 2023 року в період з 00.30 до 04.00 години окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Атакували традиційно - з району Каспійського моря з шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Більшість Х-101/Х-555 прямувала в напрямку столиці - у зону відповідальності повітряного командування "Центр"", - зазначили у відомстві.