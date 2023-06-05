Нетаньягу після розмови з Маском доручив розробити національну політику Ізраїлю в галузі ШІ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу провів телефонну розмову з бізнесменом Ілоном Маском і з гендиректором розробника платформ штучного інтелекту OpenAi Семом Альтманом про можливості та небезпеки ШІ, повідомляють ізраїльські ЗМІ з посиланням на канцелярію прем'єра.

"Найближчими днями я маю намір скликати аналітичні центри для обговорення національної політики у сфері штучного інтелекту і у цивільній сфері, і у сфері безпеки", - наводить канцелярія заяву Нетаньягу за підсумками розмови.

"Усе змінюється із запаморочливою швидкістю, і Ізраїль має сформулювати національну політику щодо цього питання", - зазначено в ній.

Альтман також раніше зустрічався з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єром Британії Ріші Сунаком. Маск наприкінці травня побував у Китаї і провів там серію зустрічей із високопоставленими офіційними особами.