Події

16:18 05.06.2023

Литва готує новий пакет військової допомоги для України, куди увійдуть мільйони одиниць боєприпасів

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Литва готує новий пакет військової допомоги для України, куди увійдуть мільйони одиниць боєприпасів

Литва готує новий пакет військової допомоги для України, до якого, зокрема, увійдуть мільйони одиниць боєприпасів і антидрони, повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Литва готує нову партію підтримки для України. Мільйони одиниць боєприпасів, антидрони... Через два тижні, після зустрічі у форматі Ramstein, ми оголосимо більше інформації про підтримку бойових дій", - написав міністр у твіттері.

 

Теги: #литва #військова_допомога

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