Литва готує новий пакет військової допомоги для України, куди увійдуть мільйони одиниць боєприпасів

Литва готує новий пакет військової допомоги для України, до якого, зокрема, увійдуть мільйони одиниць боєприпасів і антидрони, повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Литва готує нову партію підтримки для України. Мільйони одиниць боєприпасів, антидрони... Через два тижні, після зустрічі у форматі Ramstein, ми оголосимо більше інформації про підтримку бойових дій", - написав міністр у твіттері.