Литва готує новий пакет військової допомоги для України, куди увійдуть мільйони одиниць боєприпасів
Литва готує новий пакет військової допомоги для України, до якого, зокрема, увійдуть мільйони одиниць боєприпасів і антидрони, повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
"Литва готує нову партію підтримки для України. Мільйони одиниць боєприпасів, антидрони... Через два тижні, після зустрічі у форматі Ramstein, ми оголосимо більше інформації про підтримку бойових дій", - написав міністр у твіттері.