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12:28 04.06.2023

Половина проінспектованих укриттів у Києві виявилися не готовими до використання - Камишин

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Половина проінспектованих укриттів у Києві виявилися не готовими до використання - Камишин

Комісія з ревізії укриттів Києва за перший день роботи перевірила 1078 об'єктів, половина з них не готові до використання або комісія не змогла відкрити, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин.

"Заслухав результати роботи комісії з ревізії укриттів Києва за 1-й день роботи. Станом на 8 ранку сьогодні перевірено 1078 об'єктів. Із них половина не робочих - не готові до використання або комісія не змогла їх відкрити", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

"З недовірою сприйняв те, що половина - були відкриті й визнані готовими. Коли ми вчора вибірково перевіряли з нашим мером (Віталій Кличко - ІФ-У) укриття в Оболонському районі, то абсолютна більшість укриттів були закритими. А коли ми їх таки відкривали, то вони виявлялися непридатними для використання", - зазначив міністр.

За його словами, високий відсоток відкритих і готових укриттів пояснили "тим, що більшість перевірених укриттів за перший день були в школах, дитсадках і лікарнях. А там ситуація трохи краща, ніж загалом по місту".

Перевірка проводилася після загибелі трьох людей у Деснянському районі Києва. Люди не змогли потрапити до сховища під час ракетного удару.

Як повідомлялося, у столиці було створено комісію з ревізії укриттів, до складу якої увійшли представники мерії та профільні служби. Камишин очолив комісію за дорученням президента Володимира Зеленського.

 

Теги: #київ #укриття #камишин

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