У РФ почали переслідувати за демонстрацію синіх і жовтих предметів, вважаючи це прихованою підтримкою України - британська розвідка

У РФ забороняють публічне використання синьо-жовтих предметів, що свідчить про наростання параноїдальних настроїв і невпевненості, вважають у британській розвідці.

"Деякі місцеві російські співробітники служби безпеки, ймовірно, інтерпретують драконівське законодавство Росії воєнного часу як таке, що означає, що публічна демонстрація синіх і жовтих предметів заборонена, оскільки це може свідчити про приховану підтримку України", - ідеться у звіті оборонної розвідки Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Як повідомляється, 9 травня 2023 року працівника будинку для літніх людей було заарештовано після того, як він одягнув на роботу синьо-жовту куртку. Кілька днів тому Росгвардія заарештувала 22-річного чоловіка у Волхові під Санкт-Петербургом за демонстрацію синьо-жовтого прапора Повітряно-космічних сил РФ.

"Критика цих арештів виходила з несподіваного джерела: ультранаціоналістичної, провоєнної Ліберально-демократичної партії. Власний бренд партії має жовтий колір на синьому тлі", - констатують експерти британської розвідки.

"Заборона підкреслює невпевненість параноїдальних російських чиновників у тому, що є і вважається допустимим у рамках дедалі більш тоталітарної системи", - наголошують аналітики розвідки.