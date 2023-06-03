Шестеро людей постраждали внаслідок вибуху в одній із громад Дніпропетровської області, серед них дитина

Шестеро людей постраждали внаслідок вибуху в одній із громад Дніпропетровської області, серед них дитина, усіх госпіталізовано, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Вибух пролунав у Підгородненській громаді Дніпровського району. Пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Під завалами люди. Попередньо є шість постраждалих, серед них - 6-річний хлопчик. Усіх госпіталізовано в стані середньої тяжкості", - написав він у телеграм-каналі.

Також, за його словами, сталися дві пожежі, які ліквідовують рятувальники.

Крім того, пошкоджено також рятувальний підрозділ.

На місці працюють усі служби. Інформація уточнюється.