Події

17:19 02.06.2023

Резніков після зустрічі з главою Пентагону: Продовжуватимемо працювати для забезпечення перемоги України

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Резніков після зустрічі з главою Пентагону: Продовжуватимемо працювати для забезпечення перемоги України

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про зустріч із міністром оборони США Ллойдом Дж. Остіном ІІІ у Сінгапурі, відзначивши міцність партнерства між країнами.

"Я був радий зустрітися зі своїм американським колегою і великим другом Ллойдом Остіном ІІІ на полях IISS Shangri-La Dialogue. Українсько-американське партнерство - міцне. Ми продовжуватимемо працювати для забезпечення перемоги України та відновлення миру в Європі", - написав Резніков у твіттері.

Раніше Резніков повідомив про візит до Сінгапуру на міжнародну конференцію "Діалог Шангрі-Ла".

"Діалог Шангрі-Ла" - найбільший в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (АТР) безпековий форум. Захід 2023 року відбувається в Сінгапурі 2-4 червня.

Теги: #резніков #ллойд_остін

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