Події

12:19 01.06.2023

Окупанти обстріляли Нікополь, поранені два місцевих жителя

1 хв читати

Два жителі Нікополя Дніпропетровської області дістали поранення внаслідок обстрілу міста російськими окупантами вранці в четвер, повідомляють у телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України.

"Травми різного ступеня отримали двоє чоловіків, їх госпіталізовано до лікарні. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, легковий автомобіль та лінії електропередач", - ідеться в повідомленні.

Тривають першочергові заходи щодо фіксування злочину. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України).

 

Теги: #обстріл #нікополь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:54 01.06.2023
У Київській області фактів влучень ракет не зафіксовано, постраждалих немає

У Київській області фактів влучень ракет не зафіксовано, постраждалих немає

04:27 01.06.2023
Число поранених внаслідок ворожої атаки збільшилося до 14, дев'ятьох з них госпіталізували

Число поранених внаслідок ворожої атаки збільшилося до 14, дев'ятьох з них госпіталізували

04:13 01.06.2023
З Дніпровського та Деснянського районів госпіталізували 7 постраждалих

З Дніпровського та Деснянського районів госпіталізували 7 постраждалих

20:02 31.05.2023
Російські окупанти обстріляли з важкої артилерії громаду в Дніпропетровській області

Російські окупанти обстріляли з важкої артилерії громаду в Дніпропетровській області

13:59 31.05.2023
Через російський обстріл Херсонщини постраждала 3-річна дитина

Через російський обстріл Херсонщини постраждала 3-річна дитина

10:42 31.05.2023
Унаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровщини в середу вранці поранено 8-річну дитину

Унаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровщини в середу вранці поранено 8-річну дитину

09:46 31.05.2023
Унаслідок ворожих обстрілів Херсона одна людина дістала поранення - МВА

Унаслідок ворожих обстрілів Херсона одна людина дістала поранення - МВА

13:48 29.05.2023
Окупанти вдарили "Іскандером" по Ківшарівці, постраждали 6 осіб, зокрема вагітна і двоє дітей - Синєгубов

Окупанти вдарили "Іскандером" по Ківшарівці, постраждали 6 осіб, зокрема вагітна і двоє дітей - Синєгубов

12:55 29.05.2023
Дніпропетровська ОВА: Окупанти обстріляли Покровську громаду, загинула одна людина, дев'ять поранені, зокрема дитина

Дніпропетровська ОВА: Окупанти обстріляли Покровську громаду, загинула одна людина, дев'ять поранені, зокрема дитина

07:14 29.05.2023
В Одеській області в результаті атаки РФ уламки збитого "шахеда" впали на територію порту

В Одеській області в результаті атаки РФ уламки збитого "шахеда" впали на територію порту

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти доручили наступ в Україні Кадирову після виведення ПВК "Вагнер" із Бахмута - ISW

Зеленський і Санду обговорили інфраструктурні проєкти та євроінтеграцію

Поліція відкрила справу через закрите бомбосховище в Києві, біля входу до якого загинули люди

Зеленський прибув на Європейський політичний саміт до Молдови

У Києві скасували всі заходи до Дня захисту дітей

ОСТАННЄ

В Україні в найближчі дві доби короткочасні дощі, місцями грози

СБУ затримала російського "крота" в лавах ЗСУ, який збирав інформацію про західне озброєння і ППО

РДК і легіон "Свобода Росії" заявили про проведення нової операції на території РФ

Голови РДА відповідальні за доступність та обладнання укриттів - Кличко

ДСНС і поліція спонтанно перевірятимуть доступ до укриттів

Ігнат про атаку "Іскандерами" по Києву: Противник хоче напасти зненацька, щоб ППО не змогла зреагувати

У київській поліклініці, де не відкрили укриття під час повітряної тривоги, тривають слідчі дії

Автомобільні пункти пропуску України з Румунією працюватимуть за новими правилами

Окупанти доручили наступ в Україні Кадирову після виведення ПВК "Вагнер" із Бахмута - ISW

На Бахмутському напрямку 59 окупантів знищено, 103 дістали поранень, один потрапив у полон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА