Окупанти обстріляли Нікополь, поранені два місцевих жителя

Два жителі Нікополя Дніпропетровської області дістали поранення внаслідок обстрілу міста російськими окупантами вранці в четвер, повідомляють у телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України.

"Травми різного ступеня отримали двоє чоловіків, їх госпіталізовано до лікарні. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, легковий автомобіль та лінії електропередач", - ідеться в повідомленні.

Тривають першочергові заходи щодо фіксування злочину. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України).