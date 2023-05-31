Події

19:29 31.05.2023

Норвегія надасть Україні допомогу на суму 75 млрд норвезьких крон протягом п'яти років

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Норвегія надасть Україні допомогу на суму 75 млрд норвезьких крон протягом п'яти років

Україна отримає від Норвегії військову, гуманітарну та цивільну допомогу на загальну суму 75 млрд норвезьких крон (близько 6,8 млрд євро - ІФ-У) протягом п'яти років, заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Осло.

"Військова підтримка з боку Норвегії та інших західних країн необхідна для українських воєнних дій, і ми підтримуватимемо Україну доти, доки це необхідно. В рамках Нансенівської програми підтримки України Норвегія надасть військову, гуманітарну та цивільну допомогу на загальну суму 75 млрд норвезьких крон протягом п'яти років", - заявив Стере, повідомляє пресслужба уряду Норвегії.

Він також наголосив, що Норвегія та інші союзники від самого початку підтримували Україну в її законній боротьбі за незалежність і свободу.

Теги: #норвегія #військова_допомога

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