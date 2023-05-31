Парламент Латвії в середу проведе вибори президента

Сейм Латвії в середу обиратиме нового президента країни, на відповідну посаду претендують три кандидати - Улдіс Піленс ("Об'єднаний список"), Еліна Пінто ("Прогресивні") і латвійський голова МЗС Едгарс Рінкевичс.

Для обрання президента Латвії в парламенті необхідно набрати щонайменше 51 голос.

Чинний президент Латвії Егіл Левітс ухвалив рішення не балотуватися на другий термін. Він закликав Піленса відмовитися від участі у виборах. На думку президента, це дасть змогу нинішній коаліції узгодити єдиного кандидата на пост президента в інтересах держави.

Левітс вважає, що за нинішнього політичного складу Сейму єдиною реально можливою коаліцією, яка може більш-менш гарантувати одночасно національну і західну орієнтацію Латвії, є чинна коаліція, яка складається з "Нової Єдності", Нацоб'єднання і "Об'єднаного списку".