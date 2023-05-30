Україна повернула тіла ще 79 полеглих захисників - Мінреінтеграції

Тіла 79 загиблих українських захисників були повернуті українській стороні у вівторок, повідомляють на сайті Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами. Зазначимо, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання", - йдеться в повідомленні.