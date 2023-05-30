Подоляк: Безпілотники повертаються з вибуховим протестом до авторів російського "повітряного терору"

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував повідомлення про атаку безпілотників на Москву.

"Безпілотники протестують, відмовляючись атакувати мирних громадян України, і повертаються з вибуховим протестом до авторів російського "повітряного терору", що окопалися в Москві... Навіть штучний інтелект вже розумніший і далекоглядніший за військово-політичне керівництво РФ", - написав Подоляк у твіттері у вівторок.

Раніше у вівторок російські ЗМІ з посиланням на офіційних осіб написали про виявлені безпілотники, які "впали" в Москві та області. За даними міністерства оборони РФ, було перехоплено вісім безпілотників. Зі свого боку в соцмережах написали про приблизно 30 безпілотників, які атакували Москву.