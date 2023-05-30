Події

12:42 30.05.2023

Подоляк: Безпілотники повертаються з вибуховим протестом до авторів російського "повітряного терору"

1 хв читати
Подоляк: Безпілотники повертаються з вибуховим протестом до авторів російського "повітряного терору"

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував повідомлення про атаку безпілотників на Москву.

"Безпілотники протестують, відмовляючись атакувати мирних громадян України, і повертаються з вибуховим протестом до авторів російського "повітряного терору", що окопалися в Москві... Навіть штучний інтелект вже розумніший і далекоглядніший за військово-політичне керівництво РФ", - написав Подоляк у твіттері у вівторок.

Раніше у вівторок російські ЗМІ з посиланням на офіційних осіб написали про виявлені безпілотники, які "впали" в Москві та області. За даними міністерства оборони РФ, було перехоплено вісім безпілотників. Зі свого боку в соцмережах написали про приблизно 30 безпілотників, які атакували Москву.

 

Теги: #подоляк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:18 25.05.2023
Український контрнаступ уже триває кілька днів - Подоляк

Український контрнаступ уже триває кілька днів - Подоляк

17:20 22.05.2023
Україна не має стосунку до подій у Бєлгородській області, але з цікавістю спостерігає за ними - Подоляк

Україна не має стосунку до подій у Бєлгородській області, але з цікавістю спостерігає за ними - Подоляк

17:19 17.05.2023
Подоляк: Формула миру Зеленського - єдина відправна точка в питанні відновлення міжнародного порядку та миру в Україні

Подоляк: Формула миру Зеленського - єдина відправна точка в питанні відновлення міжнародного порядку та миру в Україні

16:34 03.05.2023
Подоляк: Україна не атакувала Кремль, цілі наших сил оборони - виключно військові об'єкти на тимчасово окупованих територіях України

Подоляк: Україна не атакувала Кремль, цілі наших сил оборони - виключно військові об'єкти на тимчасово окупованих територіях України

18:19 25.04.2023
Продовжити зернову угоду можна тільки за допомогою колективного міжнародного тиску на РФ - Подоляк

Продовжити зернову угоду можна тільки за допомогою колективного міжнародного тиску на РФ - Подоляк

17:07 24.04.2023
Україні потрібна зброя для знищення логістики та укріплень, а не для ударів по Москві, - Подоляк

Україні потрібна зброя для знищення логістики та укріплень, а не для ударів по Москві, - Подоляк

03:28 23.04.2023
Подоляк про заяву міністра оборони Італії: це війна на знищення, а не міфічний "конфлікт"

Подоляк про заяву міністра оборони Італії: це війна на знищення, а не міфічний "конфлікт"

14:28 07.04.2023
Матеріали про український контрнаступ, що з'явилися у ЗМІ, підроблені - Подоляк

Матеріали про український контрнаступ, що з'явилися у ЗМІ, підроблені - Подоляк

02:30 07.04.2023
Подоляк припустив сценарій деокупації АР Крим

Подоляк припустив сценарій деокупації АР Крим

19:39 27.03.2023
Не слід шукати м'яких синонімів до воєнних злочинів - Подоляк

Не слід шукати м'яких синонімів до воєнних злочинів - Подоляк

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На околицях Бахмута українські воїни продовжують просуватися вперед і знищувати ворога - Сирський

За минулу добу від ворожих обстрілів в Україні загинули четверо цивільних, травмовані 34 людини, зокрема двоє дітей - глава МВС

Лісовий написав відмову від наукового ступеня

Російські удари по Києву ще більше обмежують здатність окупантів протистояти потенційному українському контрнаступу - ISW

Повітряні сили збили 29 із 31 "Шахедів", якими РФ атакувала Україну в ніч на вівторок

ОСТАННЄ

У Чорному морі перебувають 4 російські ракетоносії із загальним залпом до 34 "Калібрів" - ВМС ЗСУ

На околицях Бахмута українські воїни продовжують просуватися вперед і знищувати ворога - Сирський

За минулу добу від ворожих обстрілів в Україні загинули четверо цивільних, травмовані 34 людини, зокрема двоє дітей - глава МВС

Німеччина могла б додати до "авіаційної коаліції" винищувач Eurofighter - Резніков

Окупанти вранці обстріляли Середину-Буду і два прикордонні села, постраждав мирний житель - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли Торецьк, Курахове, Сіверськ і Вугледар, у Торецьку загинули 2 мирних жителі

Лісовий написав відмову від наукового ступеня

Російські удари по Києву ще більше обмежують здатність окупантів протистояти потенційному українському контрнаступу - ISW

Одна людина загинула, ще 13 поранені в Києві та області внаслідок атаки РФ ударними дронами - Нацполіція

Військові видатки РФ у 2022 році зросли щонайменше до 4,1% ВВП, майже точно вони набагато вищі - британська розвідка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА