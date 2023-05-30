Німеччина могла б додати до "авіаційної коаліції" винищувач Eurofighter - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков пропонує Німеччині додати винищувачі Eurofighter Typhoon до "авіаційної коаліції" і розпочати навчання на них для українських пілотів.

В інтерв'ю виданню німецької медіагрупи Funke і французькій газеті Ouest France, оприлюдненому у вівторок, 30 травня, Резніков заявив, що бачить можливість отримання з Німеччини винищувачів Eurofighter Typhoon.

"Якби Велика Британія і Німеччина об'єднали свої можливості з постачання винищувачів Eurofighter, це було б важливим кроком", - наголосив міністр.

За його словами, загалом Україна потребує близько 120 винищувачів.

"Найбільшу частину мають становити F-16, яких у світі налічується понад п'ять тисяч. Але Eurofighter і Gripen теж допомогли б нам", - сказав Резніков.

Міністр наголосив, що насамперед Україна вітала б участь Німеччини в навчанні українських пілотів на Eurofighter.

"Наші британські партнери готові запропонувати українцям курси навчання на винищувачах Eurofighter. А з нашими шведськими друзями ми обговорюємо, як розпочати навчання на літаках Saab Gripen", - повідомив він.