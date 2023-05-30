Події

09:02 30.05.2023

У Київській області чотири людини дістали осколкові поранення

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У Київській області чотири людини дістали осколкові поранення

У Київській області четверо людей дістали осколкові поранення після атаки РФ у ніч на вівторок, повідомив начальник ГУ Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Є вже понад 50 повідомлень від громадян про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів та автомобілів. На жаль, є 4 постраждалих від осколкових поранень", - написав він у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Як повідомлялося, РФ атакувала Україну ударними дронами. Знищено 29 із 31, переважно в Київській області та в небі столиці.

 

 

 

Теги: #атака #київщина #поранені

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