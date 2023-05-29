Події

19:56 29.05.2023

Мешканці Харківщини, яка постачала окупантам відомості про переміщення ЗС України, загрожує до восьми років в'язниці

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Мешканці Харківщини, яка постачала окупантам відомості про переміщення ЗС України, загрожує до восьми років в'язниці

Куп'янська окружна прокуратура Харківської області затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 42-річної мешканки с. Гусинка, підозрюваної в поширенні інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ.

"Мешканка с. Гусинка... за допомогою месенджерів і в телефонних розмовах повідомляла представнику РФ інформацію про переміщення українських військ. Отримані дані ворог надалі використовував для нанесення ударів", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Під час обшуку за місцем проживання обвинуваченої було виявлено мобільний телефон із доказами протиправної діяльності, а також російські рублі.

Наразі підозрювана перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

 

 

Теги: #обвинувачення #коллаборантка

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