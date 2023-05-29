ОАЕ планує запустити міжпланетну станцію для дослідження астероїдів у 2028 році

Космічне агентство Об'єднаних Арабських Еміратів планує в березні 2028 року запустити автоматичну міжпланетну станцію MBR Explorer до головного поясу астероїдів, розташованого між орбітами Марса і Юпітера.

"Запуск MBR Explorer заплановано на 2028 рік. Зонд розпочне свій шлях тривалістю в сім років до поясу астероїдів для дослідження семи з них", - повідомило агентство в соцмережах.

Основними цілями місії називають оцінку можливості видобувати сировину на астероїдах для підтримки в майбутньому тривалих пілотованих місій, вивчення властивостей астероїдів головного поясу, зокрема їх походження, формування та еволюцію, а також розширення знань про те, як формувалася сонячна система.

За даними космічного відомства, зонд здійснюватиме прольоти над сімома астероїдами на відстані до 150 км від них.