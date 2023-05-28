Окупанти обстріляли Куп'янський район Харківщини, виникла пожежа, поранено пенсіонерку

У суботу вдень інтенсивних артобстрілів російських окупаційних військ зазнали населені пункти Куп'янського району Харківської області.

"Ворог влучив у приватний сектор с. Петропавлівка, внаслідок чого загорілися дві господарські споруди на загальній площі 60 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

"Також унаслідок обстрілу приватного сектору в с. Кучерівка Куп'янського району, дістала осколкові поранення місцева мешканка, жінка 1949 р.н.", - повідомляє пресслужба головного управління ДСНС у Харківській області.