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11:29 26.05.2023

Верховний Суд у п'ятницю проводить пленум із обрання нового голови суду

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Верховний Суд у п'ятницю проводить пленум із обрання нового голови суду

Судді Верховного Суду в п'ятницю проводять пленум із обрання нового голови Верховного Суду, пропозиція про відтермінування розгляду цього питання не знайшла підтримки суддів.

На початку засідання надійшла пропозиція від судді Касаційного господарського суду відтермінувати пленум із обрання голови суду на тиждень, зважаючи на процедурні моменти сповіщення суддів про пленум, відсутність повноцінної можливості поспілкуватися з кандидатами на посаду голови суду, а також зважаючи на суспільний резонанс і слідчі дії у справі щодо корупційних дій колишнього голови Верховного Суду.

Ця пропозиція не знайшла підтримки суддів, і абсолютною більшістю судді проголосували за продовження засідання пленуму з обрання голови суду в п'ятницю, 26 травня.

Судді сформували лічильну комісію для голосування та затвердили протокол роботи.

До порядку денного пленум вніс розгляд питань обрання голови суду та його заступника.

Також пленум затвердив список кандидатів на посаду голови Верховного Суду. Ними стали судді Альберт Єзеров, Наталія Коваленко, Станіслав Кравченко, Іван Міщенко.

Після виступу кожного кандидата та обговорення кандидатур пленум перейде до голосування щодо обрання голови суду та його заступника.

Засідання пленуму транслюється на ютуб-каналі Верховного Суду.

 

Теги: #верховний_суд

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