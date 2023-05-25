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17:59 25.05.2023

Україна має стати членом НАТО, коли дасть змогу безпекова ситуація - Єрмак

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Україна має стати членом НАТО, коли дасть змогу безпекова ситуація - Єрмак

Ідеальною формою гарантій безпеки для України був би мікс із Kyiv Security Compact і зобов'язань за прикладом тих, які взяті США перед Ізраїлем, заявив в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Скажу про гарантії безпеки. Для нас на сьогодні ідеальна форма - це мікс із Kyiv Security Compact (Київський безпековий договір) і зобов'язань за прикладом тих, які взяті США перед Ізраїлем. Тобто, найкраще з обох концепцій. І друге: фіксація в тому чи іншому вигляді безальтернативності того, що ми на шляху до членства в НАТО, а до вступу в Альянс - отримання гарантій безпеки", - сказав він.

За словами Єрмака, "Kyiv Security Compact передбачає багатосторонній рамковий договір із можливістю подальшого укладення двосторонніх. Він великий, він, звісно, важливий, хороший, тому що передбачає участь різних країн тощо. Але існують специфічні особливості законодавства в тих чи інших державах, які складно звести в єдине ціле".

При цьому Єрмак зазначив, що наші очікування "не мають бути більшими, ніж, умовно кажучи, гарантії за Вашингтонським договором".

"Ми, як адекватні люди, розуміємо, що повноцінним членом НАТО Україна стане, звісно, коли дасть змогу безпекова ситуація. Але цей момент є принциповим: йдеться саме про "коли", а не "якщо", - наголосив він.

"На сьогодні наша запитна позиція зрозуміла. Перше - це запрошення стати членом НАТО в умовах, коли безпекова ситуація дасть змогу. Друге - гарантії безпеки на шляху до НАТО", - сказав Єрмак.

Теги: #нато #україна #єрмак

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