Зеленський привітав африканські країни з Днем Африки

Президент України Володимир Зеленський привітав країни Африканського Союзу з Днем Африки і заявив, що "Україна й Африка потрібні одна одній як ніколи".

"Вітаю африканські країни з Днем Африки. Україна була й залишатиметься контрибутором миру та розвитку континенту. Сьогодні це засвідчують гуманітарна програма GrainFromUkraine і Формула миру, здатна відновити світовий порядок і силу Статуту ООН. Україна й Африка потрібні одна одній як ніколи!" - написав Зеленський у твіттері у четвер.

День визволення Африки щорічно відзначають 25 травня країни Африканського Союзу за рішенням ООН.