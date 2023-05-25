Події

16:47 25.05.2023

Зеленський привітав африканські країни з Днем Африки

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Зеленський привітав африканські країни з Днем Африки

Президент України Володимир Зеленський привітав країни Африканського Союзу з Днем Африки і заявив, що "Україна й Африка потрібні одна одній як ніколи".

"Вітаю африканські країни з Днем Африки. Україна була й залишатиметься контрибутором миру та розвитку континенту. Сьогодні це засвідчують гуманітарна програма GrainFromUkraine і Формула миру, здатна відновити світовий порядок і силу Статуту ООН. Україна й Африка потрібні одна одній як ніколи!" - написав Зеленський у твіттері у четвер.

День визволення Африки щорічно відзначають 25 травня країни Африканського Союзу за рішенням ООН. 

Теги: #африка

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