Події

07:30 24.05.2023

Повідомлення про використання американської зброї бійцями РДК і "Свобода Росії" - неправдиві

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Повідомлення про використання американської зброї бійцями РДК і "Свобода Росії" - неправдиві

США "скептично ставляться" до того, що американське озброєння, надане Україні, використовувалося під час бойових дій на російській території Білгорода, заявив під час брифінгу речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Ми бачили деякі повідомлення, поширювані в соціальних мережах, де стверджується, що в цих атаках використовувалася зброя, поставлена США. Я скажу - нині ми скептичні щодо правдивості даних повідомлень", - наголосив чиновник.

Міллер зазначив, що Вашингтон не заохочує нанесення ударів по території Росії.

Як повідомлялося, 22 травня в Бігородській області розпочалися так звані військові дії, відповідальність за які на себе взяли "Російський добровольчий корпус" і Легіон "Свобода Росії" з метою створити буферну зону безпеки біля кордонів України.

Станом на 23 травня у формуваннях заявили, що звільнили населені пункти Козинку і Гору-Поділ, а також почали штурм у Грайвороні.

 

 

 

Теги: #сша #пентагон #білгород

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