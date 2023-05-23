Кілька країн ЄС уже навчають українських льотчиків пілотування F-16 - Боррель

Деякі країни Євросоюзу вже почали навчати українських пілотів польотів на винищувачах F-16, заявив у вівторок глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Навчання розпочалися в кількох країнах, наприклад у Польщі", - сказав Боррель перед радою ЄС у Брюсселі, відповідаючи на запитання журналіста про те, які країни вже розпочали підготовку українських пілотів.

Напередодні він заявив, що очікує швидкого отримання Україною винищувачів F-16.