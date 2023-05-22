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21:35 22.05.2023

ЮНЕСКО надасть Україні ще $120 млн США допомоги включно до кінця 2024 року

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ЮНЕСКО надасть Україні ще $120 млн США допомоги включно до кінця 2024 року

ЮНЕСКО надасть Україні ще $120 млн США допомоги включно до кінця 2024 року, заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Виконавча рада ЮНЕСКО підтримала рішення щодо продовження надзвичайної допомоги Україні. 27 голосів - "за", два - "проти", - цитує пресслужба Міністерства закордонних справ України слова Джапарової.

У пресслужбі відомства зазначили, що очікується, що загальна сума подальшої допомоги становитиме $120 млн США і буде мобілізована до кінця 2024 року.

Як зазначається, у понеділок під час 216 сесії виконавчої ради ЮНЕСКО в Парижі (Франція) було презентовано доповідь генеральної директорки організації Одрі Азуле про вжиті заходи щодо виконання "Програми дій та надзвичайної допомоги ЮНЕСКО Україні".

У МЗС нагадали, що розробка та затвердження рішення цієї Програми відбулися в березні 2022 року на прохання держав-членів ЮНЕСКО як реакція організації на війну, що розв'язала РФ проти України.

"За результатами доповіді країни-члени, подолавши опір РФ, з істотною перевагою голосів 27 голосів "за" і 2 - "проти" (РФ і КНР) затвердили проєкт рішення щодо подальшого надання допомоги Україні - "Report on UNESCO's actions and emergency assistance programme for Ukraine", - ідеться в повідомленні.

У доповіді гендиректор ЮНЕСКО зазначила статистику, яка наочно демонструє завдані війною збитки. Зокрема, збитки, завдані сектору культури, оцінюють у $15,2 млрд США; пошкодження - $2,6 млрд США; потреби на відновлення - $6,9 млрд США.

Також до статистики входять ушкодження, завдані сектору освіти, які сягають $4,4 млрд США; загальні витрати, необхідні на відновлення галузі - $7,8 млрд США.

У МЗС наголосили, що незважаючи на те, що ЮНЕСКО вже мобілізувало значні ресурси для допомоги Україні - у грошовій та натуральній формі на суму $30,5 млн США, потреби на відновлення та реконструкцію залишаються більшими за вже отриману підтримку.

Крім того, у доповіді наводиться інформація про фіксування на супутникових знімках активності на території та в буферній зоні об'єкта Світової спадщини Стародавнього міста Херсонес Таврійський та його хори. Зокрема, будівництво тимчасових споруд і порушення ґрунту.

Також супутникові знімки зафіксували активність на двох об'єктах із попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, розташованих у Криму, комплексі пам'яток Судацької фортеці та Бахчисарайського палацу кримських ханів.

"ЮНЕСКО й надалі активно продовжуватиме спрямовувати свої зусилля на мобілізацію міжнародного співтовариства, налагодження нових партнерств і накопичення додаткових ресурсів для підтримки України", - наголосили у пресслужбі МЗС.

Також повідомляється, що ЮНЕСКО продовжуватиме моніторинг ситуації в Україні в рамках її міжнародно визнаних кордонів.

 

 

 

 

Теги: #юнеско #допомога #джапарова

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