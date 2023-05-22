Факти сексуального насильства на війні варто сприймати як міжнародний злочин ворога проти українців

Факти сексуального насильства окупантів щодо українців - це системна дія ворога проти українського населення, заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Показувати, що вони (окупанти) по суті воюють із цивільним населенням, - дуже важливо, тому ми говоримо не просто про сексуальні злочини, ми говоримо про акти середньовічної жорстокості, які проявляє ворог щодо нашого цивільного населення", - сказала Маляр у понеділок у Києві на конференції в рамках ініціативи United for justice, присвяченій розслідуванню фактів сексуального насильства під час війни.

Вона зазначила, що це специфічний злочин, має значення навіть стать жертви. "Якщо це стосується дівчат, жінок, то це ще сприймається суспільством, якщо це чоловіки і хлопчики, то це не сприймається суспільством. Тому ми маємо працювати з нашими людьми, показуючи, що нині ми говоримо не просто про сексуальні злочини, ми говоримо про міжнародні злочини, які вчиняє агресор на нашій території проти нашого населення", - наголосила Маляр.

Вона пояснила, що у воєнний час сексуальне насильство - це не лише сексуальне насильство як таке, а й "акт домінування одних військ над іншими, акт морального приниження".

"Це робиться для того, щоб деморалізувати суспільство, щоб зламати наш опір. Вважаю, що комунікувати із суспільством варто саме так - сприймати це як злочин ворога проти українців", - наголосила вона.

"Це не просто вчиняє російський солдат. Це системна дія їхньої держави проти нашого цивільного населення", - резюмувала заступник міністра оборони.