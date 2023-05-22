Події

19:49 22.05.2023

Факти сексуального насильства на війні варто сприймати як міжнародний злочин ворога проти українців

2 хв читати
Факти сексуального насильства на війні варто сприймати як міжнародний злочин ворога проти українців

Факти сексуального насильства окупантів щодо українців - це системна дія ворога проти українського населення, заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Показувати, що вони (окупанти) по суті воюють із цивільним населенням, - дуже важливо, тому ми говоримо не просто про сексуальні злочини, ми говоримо про акти середньовічної жорстокості, які проявляє ворог щодо нашого цивільного населення", - сказала Маляр у понеділок у Києві на конференції в рамках ініціативи United for justice, присвяченій розслідуванню фактів сексуального насильства під час війни.

Вона зазначила, що це специфічний злочин, має значення навіть стать жертви. "Якщо це стосується дівчат, жінок, то це ще сприймається суспільством, якщо це чоловіки і хлопчики, то це не сприймається суспільством. Тому ми маємо працювати з нашими людьми, показуючи, що нині ми говоримо не просто про сексуальні злочини, ми говоримо про міжнародні злочини, які вчиняє агресор на нашій території проти нашого населення", - наголосила Маляр.

Вона пояснила, що у воєнний час сексуальне насильство - це не лише сексуальне насильство як таке, а й "акт домінування одних військ над іншими, акт морального приниження".

"Це робиться для того, щоб деморалізувати суспільство, щоб зламати наш опір. Вважаю, що комунікувати із суспільством варто саме так - сприймати це як злочин ворога проти українців", - наголосила вона.

"Це не просто вчиняє російський солдат. Це системна дія їхньої держави проти нашого цивільного населення", - резюмувала заступник міністра оборони.

Теги: #насильство #сексуальний_злочин

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:56 24.03.2023
Місія ООН з прав людини зафіксувала в Україні 133 жертви сексуального насильства, включно із 45 жінками і трьома дівчатками

Місія ООН з прав людини зафіксувала в Україні 133 жертви сексуального насильства, включно із 45 жінками і трьома дівчатками

16:49 16.03.2023
Сексуальне насильство та погроза його застосування щодо жінок і чоловіків є важливими аспектами тортур із боку росіян - комісія ООН

Сексуальне насильство та погроза його застосування щодо жінок і чоловіків є важливими аспектами тортур із боку росіян - комісія ООН

12:27 15.03.2023
У Києві презентовано онлайн-платформу допомоги постраждалим від насильства під час війни

У Києві презентовано онлайн-платформу допомоги постраждалим від насильства під час війни

17:29 03.08.2022
В Україні запускають мобільний застосунок для допомоги жінкам, які зазнають домашнього насильства

В Україні запускають мобільний застосунок для допомоги жінкам, які зазнають домашнього насильства

14:05 16.06.2022
Генпрокурор про розслідування фактів зґвалтувань окупантами: У нас є троє постраждалих і двоє встановлених злочинців

Генпрокурор про розслідування фактів зґвалтувань окупантами: У нас є троє постраждалих і двоє встановлених злочинців

17:10 27.05.2022
Канада додатково надасть UNFPA 7 млн канадських доларів для відповіді на гендерно зумовлене насильство в Україні

Канада додатково надасть UNFPA 7 млн канадських доларів для відповіді на гендерно зумовлене насильство в Україні

16:50 13.09.2021
28 нових притулків для жертв домашнього насильства з'являться в Україні до кінця року - Зеленська

28 нових притулків для жертв домашнього насильства з'являться в Україні до кінця року - Зеленська

07:52 24.07.2021
У Києві створять Денний центр для постраждалих від домашнього насильства

У Києві створять Денний центр для постраждалих від домашнього насильства

11:28 15.07.2021
В Україні створять 125 служб підтримки постраждалих від домашнього насильства

В Україні створять 125 служб підтримки постраждалих від домашнього насильства

15:31 12.07.2021
Близько 60% українців вважають посилення кримінальної відповідальності за домашнє насильство дієвим інструментом для запобігання йому - UIF

Близько 60% українців вважають посилення кримінальної відповідальності за домашнє насильство дієвим інструментом для запобігання йому - UIF

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЮНЕСКО надасть Україні ще $120 млн США допомоги включно до кінця 2024 року

За добу на сході України відбулося 25 бойових зіткнень, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

Кулеба вирушив у турне Африкою для просування Формули миру Зеленського та підтримки програми "Зерно з України"

Рішення Вільнюського саміту НАТО має бути таким, яке спрацює, - Зеленський

Україна не має стосунку до подій у Бєлгородській області, але з цікавістю спостерігає за ними - Подоляк

ОСТАННЄ

ЮНЕСКО надасть Україні ще $120 млн США допомоги включно до кінця 2024 року

Боррель: Погрози РФ на адресу МКС - ще один прояв зневаги до міжнародного права

Марокко має намір відновити роботу посольства в Києві

Шмигаль обговорив роль МВФ у відновленні України з директором європейського департаменту Фонду

Україна і Марокко домовилися провести переговори про спрощення торгівлі та візового режиму

Окупанти завдали 21 ракетного і 42 авіаударів по Україні за добу

Порошенко: Єдиний формат мирних переговорів - це переговори про членство України в НАТО

Росіяни обстріляли Качкарівку, одна людина поранена

За добу на сході України відбулося 25 бойових зіткнень, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

Боррель: Я закликав міністрів прискорити постачання озброєння Україні та завершити роботу над новим траншем військової допомоги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА