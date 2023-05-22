Аеропорт Катанії тимчасово не працює у зв'язку з виверженням вулкана Етна

Діяльність аеропорту Катанії Фонтанаросса припинена у зв'язку з виверженням вулкана Етна, розташованого на східному узбережжі італійського острова Сицилія, повідомляє місцеве видання Today.

"У зв'язку з виверженням вулкана Етна і одночасним випаданням вулканічного попелу на поверхи аеропорту виконання польотів призупинено до відновлення умов безпеки", - повідомила керуюча компанія аеропорту Катанії.

Повідомляється, що Фонтанаросса оголосив вранці про закриття повітряного простору через виверження, з можливими затримками і незручностями для рейсів, що прибувають і вилітають.

Етна - вулкан на східному узбережжі о. Сицилія, Італії. Він є найвищим активним вулканом у Європі (3330 м.). Останнє виверження було зафіксовано в лютому 2022 року.