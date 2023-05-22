Над Одеською областю силами ППО збитий ворожий БПЛА - ОК "Південь"

Над небом Одеської області силами протиповітряної оборони було збито безпілотний літальний апарат, повідомив речник оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

"В Одеську область ворог направив ударний безпілотний літальний апарат. Силами протиповітряної оборони він був знищений над морем. Водночас звертаємо увагу, що на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 2 ракетоносії, загальний залп яких може досягати 12 "Калібрів", - написав він у Телеграм-каналі у неділю.

Назаров заявив, що рівень ракетної небезпеки залишається високим.