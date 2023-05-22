Події

01:08 22.05.2023

Над Одеською областю силами ППО збитий ворожий БПЛА - ОК "Південь"

1 хв читати
Над Одеською областю силами ППО збитий ворожий БПЛА - ОК "Південь"

Над небом Одеської області силами протиповітряної оборони було збито безпілотний літальний апарат, повідомив речник оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

"В Одеську область ворог направив ударний безпілотний літальний апарат. Силами протиповітряної оборони він був знищений над морем. Водночас звертаємо увагу, що на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 2 ракетоносії, загальний залп яких може досягати 12 "Калібрів", - написав він у Телеграм-каналі у неділю.

Назаров заявив, що рівень ракетної небезпеки залишається високим.

 

Теги: #україна #одеська_область #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:31 22.05.2023
Байден ще не вирішив, чи будуть F-16 поставлені Україні безпосередньо зі США

Байден ще не вирішив, чи будуть F-16 поставлені Україні безпосередньо зі США

23:07 21.05.2023
Окупанти 11 разів обстріляли 7 громад Сумщини, пошкоджено 3 будинки – ОВА

Окупанти 11 разів обстріляли 7 громад Сумщини, пошкоджено 3 будинки – ОВА

22:24 21.05.2023
За поточну добу ПС ЗСУ ліквідували 3 БПЛА в Херсонській області

За поточну добу ПС ЗСУ ліквідували 3 БПЛА в Херсонській області

19:54 20.05.2023
В Одесі сталося аварійне відключення електромережі, два мікрорайони залишилися без світла

В Одесі сталося аварійне відключення електромережі, два мікрорайони залишилися без світла

15:17 20.05.2023
Мішель - Зеленському: рішуче підтримую підготовку нового макрофіну для України на період після 2023 року

Мішель - Зеленському: рішуче підтримую підготовку нового макрофіну для України на період після 2023 року

12:01 20.05.2023
Країни G7 пообіцяли продовжувати підтримку України і закликали Росію припинити агресію

Країни G7 пообіцяли продовжувати підтримку України і закликали Росію припинити агресію

10:27 20.05.2023
Салліван про допомогу Україні: Найближчими місяцями працюватимемо з нашими союзниками, щоб визначити, коли, хто і скільки літаків поставить

Салліван про допомогу Україні: Найближчими місяцями працюватимемо з нашими союзниками, щоб визначити, коли, хто і скільки літаків поставить

04:39 20.05.2023
СБУ оголосила про підозру мешканці Одеси за заклики підтримувати росіян

СБУ оголосила про підозру мешканці Одеси за заклики підтримувати росіян

04:37 20.05.2023
Росіяни тричі обстріляли Нікопольський район у п'ятницю

Росіяни тричі обстріляли Нікопольський район у п'ятницю

03:23 20.05.2023
Борги українців за комуналку можуть позначитися на кредитній історії, заявили у ДПЕК

Борги українців за комуналку можуть позначитися на кредитній історії, заявили у ДПЕК

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українська тематика на зустрічі "Великої сімки" була центральною - Зеленський

ЗС України продовжують контратаку на флангах поблизу Бахмута та оборону околиць міста

На сході України упродовж доби відбулося 24 зіткнення, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

Сили оборони України просунулися ще на 700 м уперед під Бахмутом, знищено 23 окупанти - 3 ОШБр

Байден заявив про плани почати підготовку українських пілотів на літаках F-16

ОСТАННЄ

Країни ЄС надають Італії допомогу у зв'язку з повінню

Українські піротехніки отримали дві машини для розмінування від Канади

Українська тематика на зустрічі "Великої сімки" була центральною - Зеленський

У Харківській області постраждав чоловік унаслідок ворожого ракетного удару

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, знищено приватний будинок, є пошкодження інфраструктури

Оператори порту "Південний" попросили Зеленського знайти рішення в ситуації із саботажем "зернової ініціативи" з боку РФ

Житель села під Ізюмом підірвався на вибухонебезпечному предметі у дворі свого будинку

Окупанти завдають ударів по Харкову та області

ЗС України продовжують контратаку на флангах поблизу Бахмута та оборону околиць міста

Російські окупанти вдень обстріляли п'ять прикордонних сіл у Чернігівській та Сумській областях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА