Сили оборони України просунулися ще на 700 м уперед під Бахмутом, знищено 23 окупанти - 3 ОШБр

Третя окрема штурмова бригада (3 ОШБр) повідомляє про просування вперед під Бахмутом Донецької області, під час якого 23 окупанти було знищено і понад 40 поранено.

"Третя штурмова бригада продовжує вибивати окупантів з позицій під Бахмутом! 1730м у довжину і в глиб - ще 700м зачищеної від ворога території. Під час спроби повернути відбиті раніше українськими бійцями позиції, підрозділи 72 бригади з Росії зазнали поразки - розбиті в мотлох", - повідомляється на сторінці 3 ОШБр у Facebook у неділю.

"Лише за вчорашні бої було знищено 23 окупанти, а понад 40 стали "трьохсотими". Ліквідовано й ворожу техніку, зокрема танки. Завдання виконано бійцями 2 штурмового батальйону", - йдеться в повідомленні.

Також у 3 ОШБр повідомили про успішне відбиття атак російських окупантів.