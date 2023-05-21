Події

12:44 21.05.2023

Бахмут практично знищено, українська армія продовжує утримувати позиції в південно-західній частині міста

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Бахмут практично знищено, українська армія продовжує утримувати позиції в південно-західній частині міста

Місто Бахмут Донецької області практично повністю знищено внаслідок атак російської армії, проте українські підрозділи продовжують оборону на позиціях у південно-західній частині міста, повідомив речник Східного управління військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"Президент правильно сказав - місто, по суті, знесене з лиця землі. Ворог щодня масовими ударами артилерії, авіації знищує, і наші підрозділи повідомляють, що ситуація вкрай важка. Наші військові тримають фортифікаційні споруди та кілька приміщень південно-західної частини міста. Йдуть важкі бої", - розповів Череватий у коментарі "Суспільному".

Він зазначив, що російська сторона приділяє Бахмуту символічне значення.

"Росія привертає увагу до цього Бахмута, ніби вони взяли Дніпро. Насправді не взяли до кінця. Місто знищене, жодної військової і навіть політичної користі воно їм не несе. Взяти за 9 місяців районний центр - не взяли. Ми намагаємося тиснути на флангах, не давати їм спокою і за можливості контратакувати", - додав спікер.

Своєю чергою заступниця міністра оборони Ганна Маляр написала в телеграм-каналі: "Ворогу не вдалося оточити Бахмут, і вони втратили частину панівних висот навколо міста. Тобто, просування наших військ у передмісті по флангах, яке і зараз триває, дуже сильно ускладнює ворогу знаходження в Бахмуті".

"Наші війська взяли місто в напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому ворогу, в тій частині міста, яку він контролює, доводиться оборонятися. Наші захисники зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об'єктами і приватним сектором Бахмута в районі "Літак", - зазначила Маляр.

Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

 

Теги: #бахмут

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