Росіяни вдарили по Харкову дроном-камікадзе Ланцет, пошкоджено об'єкт інфраструктури

Слідчі поліції і прокурори зафіксували наслідки удару, завданого ворожим дроном-камікадзе по Харкову в суботу вдень.

"За даними слідства, 20 травня близько 14.30 російські військові запустили на Харків безпілотник. За попередніми даними, це був дрон-камікадзе Ланцет. Зафіксовано влучання в будівлю об'єкта інфраструктури в Слобідському районі", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.