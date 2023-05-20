Події

20:06 20.05.2023

Росіяни вдарили по Харкову дроном-камікадзе Ланцет, пошкоджено об'єкт інфраструктури

1 хв читати

Слідчі поліції і прокурори зафіксували наслідки удару, завданого ворожим дроном-камікадзе по Харкову в суботу вдень.

"За даними слідства, 20 травня близько 14.30 російські військові запустили на Харків безпілотник. За попередніми даними, це був дрон-камікадзе Ланцет. Зафіксовано влучання в будівлю об'єкта інфраструктури в Слобідському районі", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.

 

 

Теги: #атака #харків #пошкодження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:56 20.05.2023
Унаслідок чергової атаки на Київ виявлено пошкодження в 4 квартирах 9-поверхівки

Унаслідок чергової атаки на Київ виявлено пошкодження в 4 квартирах 9-поверхівки

07:21 20.05.2023
Під час 11 повітряної ворожої атаки Києва всі повітряні цілі ліквідовано

Під час 11 повітряної ворожої атаки Києва всі повітряні цілі ліквідовано

01:46 20.05.2023
Внаслідок падіння уламків БПЛА виникла пожежа даху багатоповерхової будівлі у Дніпровському районі

Внаслідок падіння уламків БПЛА виникла пожежа даху багатоповерхової будівлі у Дніпровському районі

14:22 19.05.2023
Пошкоджено магістральні лінії, що забезпечують видачу потужності електростанції на сході країни, - "Укренерго"

Пошкоджено магістральні лінії, що забезпечують видачу потужності електростанції на сході країни, - "Укренерго"

08:08 19.05.2023
Львівську область атакували шахедами, постраждалих немає

Львівську область атакували шахедами, постраждалих немає

08:56 18.05.2023
У Хмельницькій області є влучення в об'єкт інфраструктури

У Хмельницькій області є влучення в об'єкт інфраструктури

07:47 18.05.2023
Усі ракети чергової повітряної атаки на Київ збиті ППО

Усі ракети чергової повітряної атаки на Київ збиті ППО

20:33 16.05.2023
Систему ППО Patriot, ймовірно, було пошкоджено внаслідок нічної атаки Києва

Систему ППО Patriot, ймовірно, було пошкоджено внаслідок нічної атаки Києва

08:53 14.05.2023
Уночі окупанти завдали ракетних ударів по Харкову і Золочеву, постраждалих немає

Уночі окупанти завдали ракетних ударів по Харкову і Золочеву, постраждалих немає

08:08 14.05.2023
Ворог знову атакував Тернопільську область, є пошкодження

Ворог знову атакував Тернопільську область, є пошкодження

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський висловив упевненість, що повернеться із саміту G7 зі ще більшими можливостями для українських захисників

Зеленський: Вірю, що Індія візьме участь у відновленні міжнародного порядку на основі української Формули миру

Резніков анонсував зустріч у форматі "Рамштайн" наступного тижня

У Бахмуті важкі бої, українські захисники контролюють певні об'єкти в одному із районів і приватний сектор

У Бахмуті важкі бої, українські захисники контролюють певні об'єкти в одному з районів та приватний сектор – Маляр

ОСТАННЄ

Подоляк про заяву Пригожина про "взяття" Бахмута: Потрібно перебити інформаційне тло візитів Зеленського і жорсткі заяви іноземних лідерів щодо Росії

У Миколаївській та Херсонській областях українські військові знищили 5 ворожих БПЛА

Єрмак в Японії обговорив із Салліваном коаліцію винищувачів

В Одесі сталося аварійне відключення електромережі, два мікрорайони залишилися без світла

У результаті обстрілу Нікополя постраждала жінка

За добу українська авіація завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога

У Лутугинському районному територіальному медичному об'єднанні перебувають на лікуванні близько 100 поранених окупантів

П’ятеро мирних жителів дістали поранення внаслідок обстрілів Торецька Донецької області

Унаслідок ворожого обстрілу Куп'янська поранено двох цивільних, виникла пожежа

Упродовж доби ворог завдав три ракетних і 56 авіаударів, здійснив понад 40 обстрілів із РСЗВ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА