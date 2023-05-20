Зеленський - Макрону: Підтримка Францією коаліції винищувачів та її участь у підготовці українських пілотів є важливою

Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн "Групи семи" провів зустріч із президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Глава держави подякував Франції за важливі рішення щодо військової та гуманітарної підтримки України.

"Підтримка Францією коаліції винищувачів та її участь у тренувальній місії з підготовки українських пілотів є важливою", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Президент України під час розмови наголосив на пріоритетності реалізації української формули миру та залучення до цього процесу якомога більшої кількості країн.

Зеленський також поінформував Макрона про свій продуктивний візит на саміт Ліги арабських держав і подякував йому за початок виконання домовленостей, досягнутих під час візиту до Франції 13 травня, та продовження оборонної співпраці.

Як повідомив у своєму твіттері президент Франції, на борту французького літака, що прибув до Хіросіми, перебувала українська делегація.

"Вони прибули на G7, щоб працювати з нами і нашими партнерами. Для перемоги України. Для повернення миру в Європі", - написав Макрон.