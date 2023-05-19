Події

18:38 19.05.2023

Зеленський зустрівся в Джидді з прем'єр-міністром Іраку

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Президент України Володимир Зеленський запросив прем'єр-міністра Іраку Мухаммада Шіа Саббара Ас-Судані відвідати Україну для обговорення напрямів співпраці.

"Під час зустрічі з прем'єр-міністром Іраку Мухаммадом Шіа Саббаром Ас-Судані подякував за солідарність Іраку з Україною та українським народом, тверду позицію в підтримці суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, принципу непорушності кордонів і дотримання норм міжнародного", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він зустрівся з прем'єр-міністром Іраку в п'ятницю під час перебування в Джидді (Саудівська Аравія).

"Обговорили можливі шляхи участі Іраку в імплементації української Формули миру, що є надійним інструментом зупинення війни, а також взаємодію в гуманітарній сфері. Вдячні Іраку за підтримку України в межах міжнародних організацій, зокрема резолюцій Генеральної асамблеї ООН. Запросив прем'єр-міністра Іраку відвідати Україну з візитом з метою обговорення важливих напрямів міждержавного співробітництва", - повідомив Зеленський.

Теги: #премєр #ірак #зеленський

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