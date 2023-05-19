Події

11:24 19.05.2023

Переважна більшість ветеранів хотіли б займатися власною справою після війни - опитування

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Понад 63% українських ветеранів після війни хотіли б займатися власною справою або підприємництвом, свідчать дані дослідження "Потреби ветеранів".

Водночас 15,1% ветеранів зазначили, що точно не хотіли б займатися власною справою, а ще 15,1% схильні бути найманими працівниками. Серед опитаних 6,2% уже мають власну справу.

Крім того, за результатами опитування, більшість військовослужбовців (51,3%) планують повернутися до своєї роботи/навчання після перемоги. При цьому 16,6% дали заперечну відповідь.

Крім того, відповідаючи на запитання "З якими проблемами зіткнуться ветерани, які повернуться з російсько-української війни?", 77,5% респондентів назвали відсутність роботи, 72,8% - зловживання алкоголем або наркотиками, 69,4% - конфлікти в сім'ї. Близько 30-40% зазначили такі проблеми, як самогубства, складнощі з отриманням українського громадянства (для іноземців, які брали участь у бойових діях) та порушення законів, участь у злочинності.

Дослідження "Потреби ветеранів" стало продовженням комплексного дослідження "Портрет ветерана", проведеного Українським ветеранським фондом улітку 2022 року. Дослідження "Потреби ветеранів" проводилося з січня по квітень 2023 року та складалося з кабінетної та емпіричної частин.

За результатами кабінетної частини дослідження було проаналізовано актуальну державну політику соціального захисту ветеранів війни, що включає в себе: пільги в системі охорони здоров’я, пільги в системі освіти, пільги в системі матеріальної підтримки, оподаткування, у сфері зайнятості населення, а також житлові та інші пільги.

Емпірична частина дослідження складається з двадцятого загальнонаціонального опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", "Образ ветеранів в українському суспільстві"; другого анонімного онлайн-опитування Українського ветеранського фонду серед ветеранів та діючих військовослужбовців "Потреби ветеранів" та фокус-групового дослідження серед ветеранів і ветеранок, проведеного Українським ветеранським фондом.

Аудиторією загальнонаціонального опитування стали 1000 українських ветеранів віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де був відсутній український мобільний зв'язок. Їх опитували методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 3,1%.

Український ветеранський фонд Мінветеранів також провів анонімне онлайн-опитування серед ветеранів і діючих військовослужбовців. В опитуванні взяли участь 1247 респондентів. Опитування складалося з 31 запитання.

Крім того, 30 березня Український ветеранський фонд Мінветеранів провів фокус-групу серед ветеранів і ветеранок у рамках дослідження "Портрет ветерана. Блок "Потреби ветеранів". Метою фокус-групового дослідження було виявлення чинників, що спричиняють проблеми та перешкоди для ветеранів і ветеранок під час отримання ними соціальних послуг та як чином ветерани сприймають повагу до них через якість цих послуг. Під час дослідження було проведено дві фокус-групи: група чоловіків ветеранів і група жінок ветеранок. У кожній групі було по шість респондентів, обраних за такими критеріями: проходили або проходять військову службу, брали участь у бойових діях, мають статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок бойових дій, мають досвід отримання соціальних послуг і пільг.

Джерело: https://veteranfund.com.ua/analitics/needs-of-veterans-2023/

Теги: #опитування #ветерани #бізнес

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