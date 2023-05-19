Зеленський особисто візьме участь у саміті G7 в Японії

Президент України Володимир Зеленський особисто візьме участь у саміті "Групи семи" в Японії, повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Там ухвалюватимуться дуже важливі речі, і тому присутність нашого президента є абсолютно важливою для відстоювання наших інтересів", - цитує Данілова ЗМІ в телеграм.

Це буде перший візит президента України до Азії від початку повномасштабного вторгнення.

Війна в Україні - головна тема триденного саміту, який починається 19 травня в Хіросімі. Очікується, що лідери зроблять спільну заяву про підтримку України та оприлюднять нові заходи для обмеження здатності Росії фінансувати і забезпечувати війну, нагадує "Радіо Свобода".

Раніше повідомлялося про участь Зеленського в саміті в режимі відеоконференції.