Події

08:52 19.05.2023

Зеленський особисто візьме участь у саміті G7 в Японії

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Зеленський особисто візьме участь у саміті G7 в Японії

Президент України Володимир Зеленський особисто візьме участь у саміті "Групи семи" в Японії, повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Там ухвалюватимуться дуже важливі речі, і тому присутність нашого президента є абсолютно важливою для відстоювання наших інтересів", - цитує Данілова ЗМІ в телеграм.

Це буде перший візит президента України до Азії від початку повномасштабного вторгнення.

Війна в Україні - головна тема триденного саміту, який починається 19 травня в Хіросімі. Очікується, що лідери зроблять спільну заяву про підтримку України та оприлюднять нові заходи для обмеження здатності Росії фінансувати і забезпечувати війну, нагадує "Радіо Свобода".

Раніше повідомлялося про участь Зеленського в саміті в режимі відеоконференції.

 

 

 

Теги: #саміт #g7 #зеленський

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