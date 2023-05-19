Події

07:59 19.05.2023

Двоє людей постраждали в результаті ворожої атаки у Кривому Розі

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Двоє людей постраждали в результаті ворожої атаки у Кривому Розі

Унаслідок атаки ворожих дронів у Кривому Розі постраждали 2 місцевих жителі, є прильоти по промисловому підприємству, повідомляє голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

"Вночі країна-терорист знову атакувала Україну, зокрема й наше місто. На жаль, є влучання. Близько 01:30 ночі відбулася атака рашистів на територію одного з промислових підприємств Кривого Рогу. 4 влучання, руйнування значні. Постраждали 2 людини: жінка 1959 р.н. - важка, госпіталізовано в лікарню, і 45-річний чоловік - легкий, допомогу надано на місці. Пожежу локалізовано, ліквідація триває", - написав Вілкул у телеграм-каналі вранці в п'ятницю.

Він наголосив, що вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи в Кривому Розі працюють стабільно.

Також Вілкул повідомив, що "Сьогодні, о 13.00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар'єрі "Ганнівський" ПрАТ "ПІВНГЗК" (Тернівський район) та о 14.00 - у кар'єрі "Південний" (Саксаганський, Центрально-Міський райони). Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає".

 

 

 

Теги: #кривий_ріг #обстріл

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