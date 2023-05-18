"Метінвест" передав розвідникам тепловізійні приціли на 2 млн грн

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова передала розвідникам України тепловізійні приціли на 2 млн грн.

Компанія передала спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України п'ять тепловізійних прицілів LW75MG виробництва Brolis Semiconductors.

Ця модель є найчутливішою прицільною системою на ринку військової оптики, що дає змогу виконувати операції на довгі дистанції. Пристрій можна використовувати як окремий прицільний тепловізійний засіб, так і як портативну техніку. Він має найкращі характеристики стійкості до довкілля і витривалості застосування.

Загальна вартість п'яти тепловізійних прицілів - близько 2 млн грн. Техніка дає змогу побачити ворога в темряві, за несприятливої погоди та з великої відстані

Зазначається, що передане обладнання визнано в Європі та країнах НАТО і нині використовується у збройних силах багатьох європейських країн.

У рамках мілітарної ініціативи Сталевий фронт "Метінвест" спрямував на захист України вже понад 1,8 млрд грн. На фронт системно доставляється амуніція, військова техніка і транспорт. Також підприємства компанії самостійно і спільно з партнерами виробляють вироби зі сталі для потреб військовослужбовців. Зокрема, мобільні укриття, протитанкові їжаки, мінібастіони, жорсткі елементи захисту для фронтових автомобілів, польові печі та саперні кішки.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".