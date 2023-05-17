Важливо, що Рада Європи підтримала українську формулу миру – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості рішення Ради Європи, яка підтримала українську формулу миру.

«Є важливе рішення Ради Європи: у підсумковій резолюції саміту, що відбувся в Ісландії, зафіксована підтримка української формули миру. І це важливо, що Європа така консолідована заради чесного мирного плану», - сказав він у відеозверненні в середу.

«Дякую всім лідерам нашої Європи та кожної держави – учасниці Ради Європи. На основі саме такої консолідації ми й надалі обмежуватимемо можливості держави-терориста продовжувати цю її агресію і надалі збільшуватимемо наші можливості повертати справедливість, звільняти нашу землю, рятувати наших людей», - сказав також він.

Зеленський зазначив також рішення парламенту Естонії, який ухвалив заяву на підтримку прагнення України стати членом НАТО і закликав Альянс ухвалити це рішення. «Дякую естонському народу та правлячому класу Естонії за чітку підтримку нашої спільної євроатлантичної безпеки», - сказав президент.