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22:35 17.05.2023

Важливо, що Рада Європи підтримала українську формулу миру – Зеленський

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Важливо, що Рада Європи підтримала українську формулу миру – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості рішення Ради Європи, яка підтримала українську формулу миру.
«Є важливе рішення Ради Європи: у підсумковій резолюції саміту, що відбувся в Ісландії, зафіксована підтримка української формули миру. І це важливо, що Європа така консолідована заради чесного мирного плану», - сказав він у відеозверненні в середу.
«Дякую всім лідерам нашої Європи та кожної держави – учасниці Ради Європи. На основі саме такої консолідації ми й надалі обмежуватимемо можливості держави-терориста продовжувати цю її агресію і надалі збільшуватимемо наші можливості повертати справедливість, звільняти нашу землю, рятувати наших людей», - сказав також він.
Зеленський зазначив також рішення парламенту Естонії, який ухвалив заяву на підтримку прагнення України стати членом НАТО і закликав Альянс ухвалити це рішення. «Дякую естонському народу та правлячому класу Естонії за чітку підтримку нашої спільної євроатлантичної безпеки», - сказав президент.

Теги: #рада_європи #формула_миру

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