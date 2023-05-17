Гутерреш: Продовження "зернової угоди" - хороша новина для всього світу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у середу, 17 травня, привітав продовження угоди, що дозволяє безпечний експорт українського зерна Чорним морем, ще на 60 днів, повідомляє The Guardian.

"Продовження - гарна новина для всього світу", - заявив Гутерреш журналістам.

Водночас він зазначив, що залишаються невирішеними питання, які Росія, Україна, Туреччина та ООН продовжать обговорювати.

"Заглядаючи в майбутнє, ми сподіваємося, що експорт харчових продуктів і добрив, включно з аміаком, з Російської Федерації та України зможе безпечно та передбачувано потрапити до глобальних ланцюгів постачань", - зазначив генсек.

Як повідомлялося, дію "зернової угоди" було продовжено до 18 липня.