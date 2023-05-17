РФ втратила кілька "Кинджалів" під час спроб нейтралізувати українську ППО - британська розвідка

Декілька російських балістичних ракет повітряного базування Х-47М2 "Кинджал" (AS-24 Killjoy за класифікацією НАТО) збили сили протиповітряної оборони України останніми днями, повідомляється у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Великої Британії та Північної Ірландії в середу вранці.

"3 травня 2023 року Україна вперше збила балістичну ракету повітряного базування Killjoy. Згодом Росія зробила пріоритетною спробу нейтралізувати поліпшені можливості ППО України, але в процесі, ймовірно, втратила ще кілька Killjoy... Очевидна вразливість Killjoy, імовірно, є несподіванкою і збентеженням для Росії: президент Росії Володимир Путін рекламував систему як непереможну", - ідеться у зведенні.

У розвідці відзначають загострення повітряних боїв над російсько-українським кордоном. "Лише 13 травня 2023 року над Брянською областю Росії зазнали аварії чотири літаки Повітряно-космічних сил Росії (ПКС): два перспективні бойові літаки і два вертольоти... Зросла повітряна загроза над прикордонним районом Росії викликатиме виключне занепокоєння ПКС, оскільки вони використовують цей район для запуску авіації, що бере участь у війні", - зазначено в повідомленні.