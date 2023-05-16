Адміністративні обов'язки голови Верховного Суду виконуватиме суддя Луспеник

З огляду на дострокове припинення повноважень голови Верховного Суду Всеволода Князєва обов'язки голови суду виконуватиме суддя Дмитро Луспеник, який має найбільший стаж роботи суддею Верховного Суду.

Після затвердження пленумом результатів голосування щодо висловлення недовіри та припинення повноважень Князєва суддя Дмитро Луспеник повідомив, що згідно з ч. 5 ст. 39 закону України "Про судоустрій і статус суддів" у разі відсутності голови Верховного Суду обов'язки виконує заступник голови Верховного Суду.

"У Верховному Суді не обрано заступника голови Верховного Суду. У разі відсутності заступника голови Верховного Суду адміністративні повноваження голови суду покладаються на суддю, який має найбільший стаж роботи на посаді судді Верховного Суду. Таким суддею є я, Дмитро Луспеник", - зазначив він.

Засідання транслювали на ютуб-сторінці Верховного Суду.