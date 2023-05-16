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14:59 16.05.2023

Судді Верховного Суду добровільно і повною мірою співпрацюють зі слідством

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Судді Верховного Суду добровільно і повною мірою співпрацюють зі слідством

Судді Верховного Суду і співробітники суду шоковані встановленими в суді корупційними фактами і заявляють про намір добровільно і повною мірою співпрацювати зі слідством для встановлення істини.

Таку постанову ухвалено у вівторок під час позачергового засідання пленуму Верховного Суду щодо інформації Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про встановлені корупційні факти керівництва суду та суддів.

"Судді Верховного Суду шоковані такими подіями. Верховний Суд наголошує, що повне об'єктивне розслідування всіх обставин сприятиме якнайшвидшому встановленню істини та відновленню справедливості. За будь-який корупційний злочин має бути незворотне покарання", - ідеться в постанові, яку оголосив секретар пленуму Верховного Суду Дмитро Луспеник.

У документі зазначається, що такі факти завдають "непоправної шкоди репутації" суду. "Судді та співробітники Верховного Суду добровільно і повною мірою співпрацюють зі слідством... Верховний Суд діятиме за принципом самоочищення... це чорний день в історії суду", - зазначається в ухваленій постанові.

За таку постанову проголосували всі 142 судді, присутні на позачерговому пленумі.

Засідання транслювали на ютюб-сторінці Верховного Суду.

 

Теги: #корупція #верховний_суд

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