Апеляційний суд залишив чинним запобіжний захід Червінському - тримання під вартою до 22 червня без права внесення застави

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід, обраний колишньому в. о. командира однієї з частин Сил спеціальних операцій Збройних сил України Роману Червінському.

"15 травня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 25 квітня 2023 року, якою задоволено клопотання слідчого Служби безпеки України та застосовано до підозрюваного Ч. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави терміном до 22 червня 2023 року", - ідеться в повідомленні пресслужби Київського апеляційного суду у фейсбуці.

Як повідомляється, за результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 25 квітня 2023 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення. Заяву народного депутата України про взяття на поруки підозрюваного Ч. залишено без задоволення.

Як зазначає пресслужба суду, "громадянин Ч. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 ("Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень") Кримінального кодексу України".

Раніше повідомлялося, що СБУ розслідує обставини ракетного обстрілу аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області в липні 2022 року, що стався через самовільні дії окремих військовослужбовців.

Відповідно до положень ст. 62 Конституції України та ст. 17 Кримінального процесуального кодексу України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.