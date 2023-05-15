Велика Британія рада бути першою країною, яка надала Україні зброю великої дальності та далекобійні дрони, - Сунак

Основну увагу на переговорах президента України Володимира Зеленського та британського прем'єра Ріші Сунака було приділено оборонній підтримці України, повідомила в понеділок пресслужба Офісу президента.

Глава української держави висловив подяку главі британського уряду і всьому народу Великої Британії за підтримку України. "У цей час викликів, у цей складний, вирішальний момент для нашого народу, зокрема для наших воїнів, коли ми готуємося до контрнаступальних кроків і нам потрібен успіх, ви - разом з нами, ви допомагаєте - уся Велика Британія, ваш уряд і ви особисто. Це для нас дуже важливо. Дуже дякую вам за це", - сказав президент України під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Ріші Сунаком.

За його словами, на сьогоднішній зустрічі основну увагу було зосереджено на питаннях оборонної підтримки України. Зеленський подякував за значний пакет підтримки, який підготувала Велика Британія для нашої країни, і зазначив, що це допоможе зберегти життя наших людей.

Він розповів, що під час переговорів ішлося про надання Україні винищувачів. "Це дуже важлива тема для нас, тому що ми не можемо контролювати небо… Ми - партнери, і Ріші знає всі деталі того, що відбувається на фронті. Ми хочемо створити коаліцію винищувачів. Ми говорили про це. Я надзвичайно позитивно налаштований. І, думаю, найближчим часом ви почуєте про важливі рішення. Але спершу ми маємо трохи попрацювати", - сказав президент України.

У свою чергу Сунак зазначив, що для нього честь і задоволення вітати знову Зеленського у Великій Британії. "Сьогодні Україна хоробро протистоїть російській агресії. І ми мали чудову нагоду поговорити про підтримку, яку надає Велика Британія Україні не лише зараз, а й на майбутнє", - наголосив він.

За словами Сунака, його країна й надалі надаватиме українському народу підтримку, необхідну для захисту від агресії. Він зазначив, що Велика Британія рада бути першою країною, яка передала Україні зброю великої дальності, а також посилюватиме протиповітряну оборону нашої країни і надасть далекобійні ударні дрони.

"І Кремль має знати, що ми нікуди не підемо, ми будемо робити це й надалі. Ми залишаємося непохитними в тому, щоб допомогти Україні захиститися", - сказав глава британського уряду.

На його переконання, Україна має не тільки відновити свою територіальну цілісність, а й мати можливість захистити себе в майбутньому. "Іще однією темою наших переговорів сьогодні були безпекові домовленості, які ми повинні запровадити між країнами-союзниками для України на довгострокову перспективу", - розповів Сунак.

Він також зазначив, що Велика Британія готова відігравати активну й одну з ключових ролей у створенні авіаційної коаліції. Прем'єр-міністр зауважив, що це питання стосується не лише надання літаків, а й тренування льотчиків, відповідного матеріально-технічного забезпечення.