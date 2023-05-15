Будівля пивоварного заводу Шульца може отримати охоронний статус

Будівля колишнього пивоварного заводу Шульца (пр. Голосіївський, 8) за результатами дослідження може отримати охоронний статус, повідомив директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк агентству "Інтерфакс-Україна"

"Колишній пивоварний завод Шульца - це місце зі столітньою історією, офіційно броварню заснував 1881 року Карл-Генріх Шульц, який успадкував бізнес свого батька Йоганна-Генріха Шульца - нащадка німецької пивної династії. Шульц зробив великий внесок у розвиток цієї галузі в Києві, зокрема, сприяв створенню нових робочих місць і розвитку міської інфраструктури. Після отримання інформації про загрозу знищення цієї будівлі було проведено комісійне обстеження території колишнього заводу. Наразі фахівці опрацьовують архівну документацію щодо історії створення та архітектурної забудови заводу", - повідомив Никоряк.

Він уточнив, що будівля, розташована на проспекті Голосіївський, 8, станом на травень 2023 року не перебуває на обліку як об'єкт культурної спадщини, проте значиться в додатку до рішення Київської міської ради (КМР) від 31.08.2021 року (№2180/2221) "Про організаційні заходи зі збереження об'єктів ХІХ-ХХ століть (історичних будівель) на території міста Києва, яким може загрожувати знищення або пошкодження".

Чиновник висловив упевненість, що зібрана експертами архівна інформація буде підставою для якнайшвидшого присвоєння будівлі охоронного статусу.