Найближчими днями в західних областях України короткочасні дощі, на решті територій без опадів

У понеділок, 15 травня, вночі в Карпатському регіоні, а також вдень у західних областях короткочасні дощі, місцями грози, пориви вітру 15-20 м/с; на решті територій без суттєвих опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 20-25°, на крайньому заході 16-19°; на високогір'ї Карпат вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.

У Києві в понеділок, 15 травня, без суттєвих опадів. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 15 травня найвища температура вдень була 30,2° у 1925 р., найнижча вночі -0,1° у 1927 р.

У вівторок, 16 травня, у західних областях хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті територій без суттєвих опадів.

Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°; вдень 19-24°.

У Києві у вівторок, 16 травня, без суттєвих опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.