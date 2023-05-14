Уночі окупанти завдали ракетних ударів по Харкову і Золочеву, постраждалих немає

У ніч на неділю російські окупаційні війська завдали ракетних ударів (за попередніми даними С-300) по Харкову і Золочеву, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У Новобаварському районі Харкова пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури, будівлю гуртожитку та багатоквартирний житловий будинок. У смт Золочів дві ракети влучили в землю між житловими будинками. У будинках вибито вікна, зруйновано 2 гаражі. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що минулої доби окупанти з артилерії, мінометів і з використанням авіації обстрілювали населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Зокрема, внаслідок ворожого обстрілу із РСЗВ "Смерч" м. Куп'янськ пошкоджено приватне домоволодіння. У с. Хатнє обстрілами пошкоджено щонайменше 4 приватні житлові будинки, сталася пожежа. Поранено та госпіталізовано 43-річну жінку. У с. Огірцеве пошкоджено житловий будинок, 61-річний чоловік дістав осколкові поранення та госпіталізований. Унаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки.