Окупанти обстріляли інфраструктурний об'єкт у Новобаварському районі Харкова, без постраждалих

Російські окупаційні війська обстріляли інфраструктурний об'єкт у Новобаварському районі Харкова, внаслідок атаки ніхто не постраждав, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Унаслідок нічного ракетного удару по Новобаварському району жертв і постраждалих, на щастя, немає", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Терехова, ворог цілив по інфраструктурному об'єкту. У прилеглих будинках вибило шибки і двері, але обійшлося значних руйнувань.