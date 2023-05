Швеція перемогла у "Євробаченні-2023", Україна посіла 6 місце

Представниця Швеції виконавиця Loreen перемогла у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023" у Ліверпулі (Велика Британія).

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у ніч проти 14 травня у Ліверпулі пройшов фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023", переможцем якого став представниця Швеції виконавиця Loreen з піснею "Tattoo".

До п'ятірки фіналістів також увійшли Фінляндія, Ізраїль, Італія та Норвегія.

Український гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel за результатами голосування національних журі країн-учасниць розмістився на 15 місці. Найвищий бал 12 Україні поставило лише журі у Чехії, а 10 балів Україна отримала лише від Італії. Після голосування глядачів Україна перемістилася на 6 місце, отримавши від глядачів 189 балів.

Загалом у фіналі конкурсу брали участь виконавці від 26 країн: Австрія: Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?", Португалія: Mimicat - "Ai Coração", Швейцарія: Remo Forrer - "Watergun", Польща: Blanka - " Solo", Сербія: Luke Black - "Samo Mi Se Spava", Франція La Zarra - "Évidemment", Кіпр: Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart", Іспанія: Blanca Paloma - "Eaea", Швеція: Loreen - "Tattoo Албанія: Albina & Familja Kelmendi - "Duje", Італія Marco Mengoni - "Due Vite", Естонія: Alika - "Bridges", Фінляндія: Käärijä - "Cha Cha Cha", Чехія: Vesna - "My Sister's Crown", Австралія: Voyager - "Promise", Бельгія: Gustaph - "Because Of You", Вірменія: Brunette - "Future Lover", Молдова: Pasha Parfeni - "Soarele şi Luna", Україна: Tvorchi - "Heart of Steel", Норвегія: Alessandra – "Queen of Kings", Німеччина - Lord of the Lost – "Blood & Glitter", Литва: Monika Linkytė – "Stay", Ізраїль: Noa Kirel - "Unicorn", Словенія: Joker Out - "Carpe Diem", Хорватія : Let 3 - "Mama ŠČ!" та Великобританія: Mae Muller - "I Wrote A Song".

Як повідомлялося, через війну було вирішено, що "Євробачення-2023" пройде у Великій Британії (Ліверпуль) від імені України. Гасло конкурсу у 2023 році - "Об'єднані музикою", а на логотипі зображені серця у національних кольорах України та Британії, які "б'ються в унісон".

Україна дебютувала на "Євробачення" у 2003 році, а вже у 2004 році українська співачка Руслана з піснею "Wild Dances" перемогла у конкурсі принесла країні право провести "Євробачення" в Україні. На "Євробаченні-2005" у Києві Україну представив гурт "Грінджоли" з піснею "Разом нас багато".

У 2016 році після річної паузи Україну на конкурсі представляла співачка Джамала з піснею "1944", яка стала переможницею і знову принесла країні право провести "Євробачення" у себе. У 2017 році на "Євробачення" у Києві Україну представив гурт "O.Torvald" з піснею "Time".

У 2019 році Україна не брала участі у конкурсі у зв'язку із суспільною критикою переможниці нацвідбору співачки Maruv через її виступ у РФ.

У 2020 році "Євробачення" не проводилося у звичному конкурсному форматі через пандемію COVID-19.

У 2021 році на "Євробаченні" Україну представляла електро-фолк-група Go_A, які посіли п'яте місце у фіналі конкурсу.

На "Євробаченні-2022" переміг український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.

Загалом до 2023 року Україна 17 разів брала участь у пісенному конкурсі "Євробачення" і тричі перемагала. Ще 5 разів Україна потрапляла до п'ятірки фіналістів: Вєрка Сердючка (2-е місце), Ані Лорак (2-ге), Злата Огнєвіч (3-тє), Міка Ньютон (4-тє) та Go_A (5-тє).