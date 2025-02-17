Інтерфакс-Україна
Події
12:12 17.02.2025

У Швеції не виключають відправку миротворців в Україну

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У Швеції не виключають відправку миротворців в Україну

Міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард не виключає відправку шведських військових в Україну у складі післявоєнного миротворчого контингенту, повідомило агентство Reuters з посиланням на громадський мовник "Шведське радіо" у понеділок.

"Ми повинні спочатку домовитися про справедливий і стійкий мир, який поважає міжнародне право, який поважає Україну і який, перш за все, гарантує, що Росія не зможе просто відступити, наростити нову силу та напасти на Україну чи іншу країну всього за кілька років", – цитує агентство міністра закордонних справ Швеції.

"Коли ми встановимо такий мир, ми повинні забезпечити його збереження, і тоді наш уряд нічого не виключатиме", - додала вона.

Коментар міністр дала на фоні заяви британського прем'єра Кіра Стармера про готовність відправити миротворців в Україну. Раніше низка ЗМІ повідомляла, що група європейських країн розглядає можливість введення військового контингенту в Україну для забезпечення дотримання потенційної мирної угоди.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що для ефективного стримування Росії необхідний контингент у 200 тисяч миротворців.

Теги: #миротворці #швеція

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