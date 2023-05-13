Унаслідок обстрілів Донецької області поранено чотирьох місцевих жителів

12 травня внаслідок ворожих обстрілів Донецької області 4 жителі регіону дістали поранення, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко.

"За 12 травня росіяни поранили 4 жителів Донбасу: 2 у Дружківці, 1 у Костянтинівці та 1 у Георгіївці", - написав Кириленко у своєму телеграм-каналі в суботу.

Пізніше голова обладміністрації уточнив, що ввечері під ракетний удар потрапило м. Дружківка, де пошкоджено 7 багатоповерхових будинків, а також м. Краматорськ, де пошкоджено 2 будинки і тролейбусні лінії.

На Волноваському напрямку окупанти завдали авіаудару по м.Вугледар, а с.Новоукраїнка обстрілювали з артилерії, "Градів" і мінометів, пошкоджено 4 будинки.

"На Донецькому напрямку в Курахівській громаді пошкоджено 4-поверхівку в Кураховому, під обстрілами - Курахівка та Гірник. Зафіксовано обстріли Мар'їнки та Максиміліанівки. На Горлівському напрямку в Костянтинівці поранено 1 людину, пошкоджено 32 приватні будинки, 2 багатоповерхівки, 2 магазини та 2 газопроводи. На території громади також пошкоджено будинок у Миколаївці та складські приміщення в Новомаркові", - написав Кириленко.

На Лисичанському напрямку, за його словами, внаслідок ворожих обстрілів один будинок зруйновано в Ямполі та один будинок пошкоджено в Зарічному Лиманської громади.

Очільник ОВА наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.